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Hatay'da demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrikanın soğutma sisteminde hasar meydana geldi.

Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında meydana geldi. Demir çelik fabrikasının soğutma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar fabrikanın içerisini sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sonrası fabrikasının soğutma sisteminde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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