Hatay'da Dayısını Vuran Şahıs Sokak Ortasında İntihar Girişiminde Bulundu

Hatay'da Dayısını Vuran Şahıs Sokak Ortasında İntihar Girişiminde Bulundu
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Hatay'da Dayısını Vuran Şahıs Sokak Ortasında İntihar Girişiminde Bulundu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dayısını vurarak ağır yaralayan bir kişi, hemen ardından kafasına tabancayla ateş ederek intihar etmeye çalıştı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı dayı ve yeğenin durumu kritik.

Hatay'da dayısını vurduktan sonra tabancayla kafasına sıkarak sokak ortasında intihar etmeye çalışan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan dayı ve yeğenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Ş.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla dayısı olan İ.K.'ye ateş etti. Saldırı sonrası İ.K., sırt kısmandan yaralandı. Dayısını vuran şahıs, aynı tabancayla kısa süre sonra sokak ortasında kafasına sıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından dayı ve yeğen hastaneye sevk edildi. Olayda yaralanan 2 şahsın da durumunun ağır olduğu öğrenilirken İ.K.'nin kafasına ateş ederek intihar etmek istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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