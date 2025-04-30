Hatay'da Çukura Düşen Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da çukura düşerek mahsur kalan keçiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde bir keçi, çukura düşerek mahsur kaldı. Keçiyi gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. - HATAY