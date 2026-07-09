Ayrılmak istediği için evlatlarının önünde eli bıçaklı kocası tarafından öldüresiye dövüldü

Hatay'da evlatlarının gözü önünde kendisinden ayrılmak isteyen karısını elindeki bıçakla korkutarak öldüresiye döven şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı. Karı ve kocanın ayrılma aşamasında olduğu öğrenildi.

Olay, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı. H.Y. isimli 34 yaşındaki şahıs, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla 24 yaşındaki karısı S.Y.'yi yere yatırarak dövdü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karısını döven şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darp ederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Y., "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı