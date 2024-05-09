Hatay'da çıkan bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Samandağ İlçesi Sutaşı Mahallesi'nde bahçe yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Samandağ İlçesi Sutaşı Mahallesi'nde bahçe yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. - HATAY