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Hatay'da çıkan bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Samandağ İlçesi Sutaşı Mahallesi'nde bahçe yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Samandağ İlçesi Sutaşı Mahallesi'nde bahçe yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samandağ İtfaiye Sutaşı Hatay Bahçe İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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