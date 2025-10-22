Haberler

Hatay'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Dörtyol ilçesinde emniyet birimleri tarafından aranan ve toplamda 16 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.B. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde emniyet birimlerince aranan şahıslara yönelik çalışmada işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 16 Yıl 10 Ay 3 gün hapis cezası bulunan ayrıca Cezaevi Firarisi şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; hükümlü veya tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçlarından toplam 16 Yıl 10 Ay 3 gün hapis cezası bulunan Cezaevi Firarisi olan H.B. adlı şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen firari şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
