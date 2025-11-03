Haberler

Hatay'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle apartman dairelerine sıçramadan söndürüldü. Yangında çatıda hasar meydana geldi.

Hatay'da binanın çatısında çıkan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı kısmında yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle apartman dairelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında çatıda hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
