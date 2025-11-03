Hatay'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle apartman dairelerine sıçramadan söndürüldü. Yangında çatıda hasar meydana geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı kısmında yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle apartman dairelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında çatıda hasar oluştu. - HATAY
