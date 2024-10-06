Hatay'da Buğday Tarlasındaki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da buğday tarlasında çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kumlu İlçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşandı. Buğdayın hasat edildiği tarlada yaşanan anız yangınını fark eden vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY