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Hatay'da Bıçakla Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da Bıçakla Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şahsı bıçakla bacağından yaralayan A.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şahsı bıçakla bacağından yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ocak tarihinde Arsuz ilçesi Arsuz Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Yaşanan kavgada A.A. isimli şahıs, T.K. isimli şahsı darp ederek bacağından bıçakla yaraladı. Olay üzerine şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli şahıs, 30 Ocak tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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