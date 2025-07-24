Hatay'da Bıçakla Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay'da Bıçakla Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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22 yaşındaki Mehmet Vural, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Babası, ifadesinde evladının madde bağımlısı olduğunu belirtip kavganın nedeninin bu olduğunu söyledi.

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan baba, emniyetteki ifadesinde evladının madde bağımlısı olduğunu ve kavganın bu yüzden yaşandığını söylediği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken, arkasında oturan oğlu Mehmet Vural ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti yol kenarına çeken baba, yanındaki bıçakla oğluna defalarca saldırdı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki V., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hayatını kaybeden Mehmet Vural için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz genç, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli Mezarlığı'nda, hem öz annesi hem de üvey annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Evladını katleden babanın emniyetteki ifadesinde; çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söylediği ve kavganın da bu yüzden çıktığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Zeki V. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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