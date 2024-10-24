Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Berberde Şüpheli Çanta Paniği

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahısın berberde bıraktığı çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri olaya müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı, çanta sahiplerinin gelmesiyle durum kontrol altına alındı.

Hatay'da berberde şüpheli çanta paniği

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yabancı uyruklu 2 şahsın berbere bıraktığı çanta paniğe neden oldu. Ekipleri alarma geçiren olayda çantanın sahiplerinin gelmesiyle rahat nefes alındı.

Edinilen bilgilere göre; Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan berber dükkanına gelen 2 yabancı uyruklu şahıs, beraber getirdikleri çantayı berberde bırakıp dışarı çıktılar. Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine paniğe kapılan berber, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen çanta sahipleri, çantanın içindekilerini polis ekiplerine gösterdi. Polis ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsı işlemler için emniyete götürdü. Çantanın sahibinin gelmesiyle rahat nefes alındı.

Hatay'da Berberde Şüpheli Çanta Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Reyhanlı Olaylar 3-sayfa Güncel Polis Hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.