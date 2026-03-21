Savaşı andıran mahalle kavgasında ölenlerden ikisinin baba ve oğul olduğu ortaya çıktı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada baba ve oğlu da dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Olayda taraflar arasında taş, bıçak ve silah kullanıldı.

Hatay'da bayramın ilk gününde aileler arasında yaşanan kavgada ölen 3 kişiden 2'sinin baba ve uzman erbaş olan oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Olayda iki aile arasında başlayan sözlü tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın ve Nidal Hortum olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
