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Asker eğlencesinde silahla ateş eden şahıs yakalandı

Asker eğlencesinde silahla ateş eden şahıs yakalandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir asker eğlencesinde silahla havaya ateş eden K.U. isimli şahıs, ruhsatsız tabanca ve boş şarjörle birlikte gözaltına alındı.

Hatay'da asker eğlencesinde silahla havaya ateş eden şahıs, ruhsatsız tabanca ve şarjörle yakalandı.

Olay; 5 Temmuz günü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesinde yaşandı. Mahallede düzenlenen bir asker eğlencesinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince havaya ateş açan şahsın K.U. olduğu tespit edildi. Yapılan üst aranasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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