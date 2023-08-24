Hatay'da Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait ceset bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedi nehirden çıkardı ve kimliği belirsiz olan çocuğun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.