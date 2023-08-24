Hatay'da Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait ceset bulundu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedi nehirden çıkardı ve kimliği belirsiz olan çocuğun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait ceset bulundu.
Nehrin, Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi mevkisinde, sudaki cesedi görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cesedi Asi Nehri'nden çıkardı.
Kimliği belirsiz cesedin erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.
Ceset, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - 3. Sayfa