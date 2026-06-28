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Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda 48 yaşındaki Ulaş Doğru'ya ait ceset bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda bir erkek cesedi bulundu. Kıyıya vuran cesedi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans, sahil güvenlik ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, cesedi nehirden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Ulaş Doğru'ya (48) ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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