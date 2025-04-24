Hatay'da Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Antakya - Yayladağı yolunda devrilen asfalt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi.
Hatay'da devrilen asfalt yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya - Yayladağı yolu Çabala mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asfalt yüklü kamyon devrildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa