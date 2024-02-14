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Hatay'da asayiş operasyonu: Aranan 23 şahıs yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde yapılan asayiş operasyonunda aranan 23 şahıs yakalandı. 7 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da asayiş operasyonu: Aranan 23 şahıs yakalandı

HATAY - Hatay"ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, yağma, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan adli makamlarca haklarında verilen hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Ç., A.K., E.K., K.A., Ç.Ç., İ.B., İ.S., E.T., O.Ç., E.K., B.B., İ.K., H.Ş., K.A., Y.Ö., M.A.S., M.O.T, E.Y., S.K, C.G., M.G., M.İ. ve C.A. isimli 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K., İ.B., M.A.S., M.O.T., A.Ç., C.A. ve M.İ. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Dörtyol Hatay Dolandırıcılık Yakalama Hırsızlık Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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