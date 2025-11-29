Hatay'da Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahsın üst aramasında esrar maddesi ele geçirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Samandağ Yeni Mahallede durdurulan araçta bulunan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.Y. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı, şahsın yapılan üst aramasında 2.68 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
