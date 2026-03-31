Hatay'da aranan 2 şahıs yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından aranan iki kişiyi yakaladı. Y.A. ve A.U. adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.A. İskenderun'da, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.U. ise Defne ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY