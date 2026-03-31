Hatay'da aranan 2 şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.A. İskenderun'da, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.U. ise Defne ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

