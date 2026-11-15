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Hatay'da aranan 53 kişi yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası olan 17'si tutuklandı

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Hatay'da aranan 53 kişi yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası olan 17'si tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 13 Kasım 2026'da il genelinde yürüttüğü çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı. Tutuklananlar cezaevine teslim edilirken, 1'inin 5-10 yıl, 5'inin 2-5 yıl, 11'inin 2 yıldan az cezası olduğu belirtildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde il genelinde yürütülen çalışmalarda; yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı. Tutuklanan şahısların 1'inin 5-10 yıl, 5'inin 2-5 yıl ve 11'inin ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Tutuklanan 17 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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