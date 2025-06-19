Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı, 3'ü Tutuklandı

Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı, 3'ü Tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonla çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Şahıslardan 3'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada çeşitli suçlar nedeniyle aranan 5 kişi yakalandı. Şahıslardan 3'ü adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; hırsızlık suçundan 9 yıl 1 ay 13 kesinleşmiş hapis cezası aranan Ö.F.Ş., ateşli silah veya mermileri satın almak bulundurmaktan aranan A.G., işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi A.B., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.M., tehdit, hakaret yaralama suçlarından aranan H.T. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.M., A.B. ile Ö.F.Ş., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslar ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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