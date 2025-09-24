Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama-tehdit-hakaret olayının şüphelisi A.K., uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A., evden hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.K., özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan E.Ü. ile askeri ceza kanuna muhalefet suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.A. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.A. serbest bırakılırken, diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY