Haberler

Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde işledikleri çeşitli suçlar sebebiyle aranan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan biri serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama-tehdit-hakaret olayının şüphelisi A.K., uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A., evden hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.K., özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan E.Ü. ile askeri ceza kanuna muhalefet suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.A. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.A. serbest bırakılırken, diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi

"Türk milletinin sabrı taştı, sert bir karşılığın zamanı gelmiştir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.