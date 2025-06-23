Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı, 3'ü Tutuklandı

Hatay'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı, 3'ü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Şahıslardan 3'ü adli makamlarca tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde çeşitli suçlar nedeniyle aranan 4kişi yakalandı. Şahıslardan 3'ü adli makamlarca tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş operasyonlarına devam ediyor. Ekiplerin Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan Ş.S., konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan F.G., İ.E.A. ve M.G. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.S., F.G. ve M.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi., İ.E.A. ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

Savaşta korkulan oldu! ABD, İran'a bomba yağdırdı
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşandı

İran'dan ABD saldırısına misilleme! Bölgede büyük patlamalar yaşandı
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.