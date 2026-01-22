Haberler

Hatay'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Hatay'da aranan 4 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ve İskenderun ilçelerinde adli makamlarca aranan 4 kişi, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ve İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda adli makamlarca işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan O.Ş.S. ile konutta silahla yağma suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.C. Erzin'de, hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan E.B. ile kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ö. ise İskenderun'da gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir