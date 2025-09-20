Hatay'da Aranan 4 Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.D., evden hırsızlık olayı şüphelisi M.T. ile Y.Y., silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY