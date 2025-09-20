Hatay'da Aranan 4 Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlar nedeniyle aranan 4 şahıs yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu, hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar, adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.D., evden hırsızlık olayı şüphelisi M.T. ile Y.Y., silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa