Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 2 kişi tutuklandı
Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçelerinde, aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 27 yıl ve 2 yıl hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçesinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 27 yıl 23 ay 27 gün ve 2 yıl 1 ay hapis cezaları nedeniyle yakalanan 2 kişi adli mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kasten öldürme suçundan 27 yıl 23 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
