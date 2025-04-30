Hatay'da Aracın Kaputuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Erzin ilçesinde bir aracın kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'da aracın kaputuna giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde bulunan yavru kedi, bir aracın kaputuna girdi. Araç kaputundan kedinin sesini duyan araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputundan kediyi kurtardı. Yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa