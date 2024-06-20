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Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasında

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Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızını alamayarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Olayda 2 kişi yaralanırken ucuz atlatılan kazadan geriye güvenlik kamerasına takılan bu görüntüler kaldı.

Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi İçmeler yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyenotomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

ÇEVREDEKİLER HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İTFAİYE TARAFINDAN OTOMOBİLDEN KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye götürüldü. Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Punisher null:

bu hızını alamamak deil.yeni belediye başkanı sağolsun yeni bir yol yaptı iki kenarı da uçurum gibi ?? bu yolda her gün kaza oluyor korkarak araç kullanıyoz bu sadece kameraya yansıyan tek kaza

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