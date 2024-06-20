Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasında
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızını alamayarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Olayda 2 kişi yaralanırken ucuz atlatılan kazadan geriye güvenlik kamerasına takılan bu görüntüler kaldı.
Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi İçmeler yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyenotomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
ÇEVREDEKİLER HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR İTFAİYE TARAFINDAN OTOMOBİLDEN KURTARILDI
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye götürüldü. Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.