Hatay'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin merdivenle eve ulaşmasıyla söndürüldü. Yangından dolayı evde hasar oluştu. - HATAY