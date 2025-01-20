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Hatay'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Hatay'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası evde hasar oluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin merdivenle eve ulaşmasıyla söndürüldü. Yangından dolayı evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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