Hatay'da Apartman Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Apartman Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevre dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı ancak evde hasar oluştu.

Apartman dairesi alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da dört katlı apartmanın en üst katı alevlere teslim oldu. Yangın, diğer dairelere sıçramamadan söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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