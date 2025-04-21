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Hatay'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak evde hasar meydana geldi.

Hatay'da apartman dairesinde yangın

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Sahil Caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Evden yükselen dumanları fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Önlem amacıyla binadaki doğal gaz kesilirken, trafik polisleri yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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