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Altınözü'de anız yangını

Altınözü'de anız yangını
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen anız yangını geniş alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Altınözü ilçesi Kurtmezraası Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangınını fark eden çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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