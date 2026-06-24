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Hatay'da anız yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'da anız yangını büyümeden söndürüldü
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle çevredeki bahçelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Narlıhapor Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangınını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle çevredeki bahçelere sıçradı. Yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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