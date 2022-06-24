Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildiHATAY Hatay'ın Payas ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda geçmiş yıllarda sığınak içerisine gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Amanoslar kırsalında tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

HATAY Hatay'ın Payas ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda geçmiş yıllarda sığınak içerisine gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen Eren Abluka -12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz (Amanoslar) operasyonu çerçevesinde 2 adet sığınak ve 1 adet depo tespit edildi. Operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kilo EYP ile "A4" patlayıcı ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ile depo içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title