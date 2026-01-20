Haberler

Yüzünü eliyle kapatarak büfeden alkol çalan hırsız yakayı ele verdi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir tekel bayiden alkol çalan ve yüzünü kapatarak olay yerinden kaçan şahıs ile ona gözcülük yapan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Erzin ilçesinde Hakan B.'ye ait iş yerinde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tekel bayiye gece saatlerinde gelen bir şahıs, yüzünü kapatarak önce iş yeri çevresinde keşif yaptı. İş yerine girecek bir nokta bulamayan şahıs, marketin depo kısmına girmeyi başardı. Depo kısmındaki alkolleri poşete tek tek dolduran ve çalarak olay yerinden uzaklaşan şahıs ve gözcülüğünü yapan kişinin alkol hırsızlıkları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; güvenlik kamerasına takılan kişinin A.S.G. olduğu ve gözcü şahsın P.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
