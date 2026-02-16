Sosyal medya şovuyla hem ehliyetinden oldu hem de 46 bin TL ceza yedi

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 46 bin TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi iptal edildi ve araç trafikten men edildi.

Defne ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Sivil trafik ekiplerince tespit edilen H.S. adlı kadın, 12 Şubat günü Toygarlı Mahallesi'nde durduruldu. Motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 46 bin 350 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten men edildi, sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi. - HATAY