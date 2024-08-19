Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hatay'da kısa sürede alevlere teslim olan ağaçlık alandaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ağaçlık alanda hasar oluştu.
Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
HATAY - Hatay'da kısa sürede alevlere teslim olan ağaçlık alandaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Altıözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan ağaçlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ekiplerin ve vatandaşın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ağaçlık alanda hasar oluştu.