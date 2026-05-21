Ağaç altında gizlenmeye çalışan göçmenler dronla yakalandı

Hatay'da jandarma ekipleri, 19-20 Mayıs'ta dron destekli operasyonlarla 2 organizatör ve 42 kaçak göçmeni yakaladı. Ağaç altında gizlenmeye çalışan göçmenler drone kamerasına yansıdı.

Hatay'da ağaç altında gizlenerek jandarmadan kaçmaya çalışan kaçak göçmenler dron kamerasına yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından 2 farklı operasyonda 42 göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerince; 19-20 Mayıs tarihlerinde, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi'nde ve Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde dron destekli operasyonlarda; yabancı uyruklu 2 organizatör ve yabancı uyruklu 42 göçmen yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken dron kamerasına yakalanan göçmenlerin ağaç altında gizlenmeye çalıştıkları anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
