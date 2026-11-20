Hatay'da AFAD'a ait konteynerlerden 130 termosifonu çalan ve tanesini 4 bin TL'den il dışına satmaya hazırlanan hırsızlara polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi yakalandı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde AFAD'a ait konteynerlerde kullanılan malzemelerin çalınarak bir araçla taşındığı yönündeki ihbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, çalınan malzemelerin saklandığı değerlendirilen Narlıca Mahallesi'nde depo olarak kullanılan baraka tespit etti. Söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada; AFAD'a ait konteynerlerden çalındığı değerlendirilen 130 adet termosifon ve hırsızlık konusu malzemelerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 1 adet kamyonet ele geçirildi. Meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen termosifonlar AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan, devletin malını çalan şahısların termosifonların tanesini 4 bin TL'den sattıkları ve malzemeleri Batman'a götürmek için kamyonete yüklerken polis ekiplerinin operasyon gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı