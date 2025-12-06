Haberler

Kan donduran cinayet! Baltayla öldürdü, banyodaki çukura gömdü

Hatay'ın Erzin ilçesinde 77 yaşındaki adam 61 yaşındaki eşini baltayla öldürdükten sonra banyoya açtığı çukura gömdü. Cani adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  • Hatay'da 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi baltayla öldürdü.
  • Bekir S., eşinin cesedini evinin banyosunda kazdığı çukura gömdü.
  • Bekir S., suçunu itiraf ederek gözaltına alındı.

Hatay'da baltayla öldürdüğü 61 yaşındaki eşini evinin banyosuna kazdığı çukura gömen 77 yaşındaki şahıs, suçunu itiraf ederek gözaltına alındı.

Hatay'da kan donduran bir cinayet işlendi. Olay; Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı.

61 YAŞINDAKİ EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S. isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürdü. Kadından haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

BANYODAKİ ÇUKURA GÖMMÜŞ

Eve giden ve şahsa kadını soran jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yaşlı adam eşini öldürdüğünü ve banyoya açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Eşini öldüren Bekir S. gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan şahsın öldürdüğü Meliha S. ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

