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Hatay'da 7 arı şahini avlayana 1,3 milyon TL tazminat

Hatay'da 7 arı şahini avlayana 1,3 milyon TL tazminat
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Hatay’da 7 arı şahini avlayan şahsa 26 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken. 5 ölü, 2 yaralı olmak üzere 7 arı şahini için 1 milyon 330 bin TL tazminat raporu hazırlandı.

Hatay'da 7 arı şahini avlayan şahsa 26 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken. 5 ölü, 2 yaralı olmak üzere 7 arı şahini için 1 milyon 330 bin TL tazminat raporu hazırlandı.

Edinilen bilgilere göre, Serinyol jandarma ekipleri yapılan kontrollerde Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde avlanan bir kişiyi yakaladı. Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce şahsa, "Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması", "Avlanma süresi dışında avlanma", "Avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanma", "Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik ve pompalı yivsiz av tüfekleriyle avlanma" maddelerinden toplam 26 bin 278 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Ayrıca şahsın vurmuş olduğu 5 ölü, 2 yaralı olmak üzere toplam 7 arı şahini için 1 milyon 330 bin TL tazminat raporu hazırlandı.

Şahsın olay sırasında kullanmış olduğu yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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