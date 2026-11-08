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Hatay'da 6 Kasım'da masaj salonlarına denetim yapıldı, 4 iş yeri mühürlendi

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Hatay'da 6 Kasım'da masaj salonlarına denetim yapıldı, 4 iş yeri mühürlendi
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Hatay'da 6 Kasım'da masaj salonlarına yönelik denetimde ruhsatsız 4 iş yeri mühürlendi. Denetimde 3 işletmenin ruhsatı yoktu; sigortasız işçi ve mesul müdür eksikliği nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri mühürlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Kasım tarihinde il merkezindeki masaj salonlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye kapalı alanda sigara içirilmesi, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırılması ve 3 işletmeye mesul müdür bulundurmaması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 masaj salonu ise mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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