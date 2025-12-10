Dörtyol'da 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 5 yıl hapis cezası, 10 bin TL adli para cezası ile aranan A.O.K. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY