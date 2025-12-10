Haberler

Dörtyol'da 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Dörtyol'da 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aranan şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda 5 yıl hapis cezası ile aranan A.O.K. tutuklandı. Emniyet ekipleri, suçlamaları arasında silah ve mermi bulundurma da bulunan şahsı gözaltına aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 5 yıl hapis cezası, 10 bin TL adli para cezası ile aranan A.O.K. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
title