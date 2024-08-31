Hatay'da 5 Katlı Apartmanın En Üst Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'da 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Reyhanlı İlçesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla eve ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangın evin salon kısmına zarar verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler binayı sarmadan söndürüldü. - HATAY