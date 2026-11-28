Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Trafik ışıklarında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, yolun yeniden trafiğe açılması için temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı