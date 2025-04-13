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Hatay'da 4 Katlı Binada Yangın: Ekipler Zamanında Müdahale Etti

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı, ancak evde hasar meydana geldiği bildirildi.

Hatay'da 4 katlı binada yangın

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Evi saran alevleri fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN - 3.Sayfa
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