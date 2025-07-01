Hatay'da 30 Saat Süren Orman Yangınına Ekipler ve Vatandaşlar Müdahale Ediyor

Hatay'da 30 Saat Süren Orman Yangınına Ekipler ve Vatandaşlar Müdahale Ediyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, 30 saattir devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin yanı sıra, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'da 30 saattir devam eden orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ederken vatandaşlarda söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Hatay'da 30 saattir süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarıyla gölete su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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