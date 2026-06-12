Kırıkhan'da 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.G. Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen G.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı