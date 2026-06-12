Haberler

Kırıkhan'da 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kırıkhan'da 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.G. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.G. Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen G.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

Dünya Kupası'nın açılış maçında yok yok: 2 gol, 3 kırmızı kart!
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSemih Kurt:

iyi haber tabi da yaşlı insanlar bu tür şeyleri pek anlamaz zaten sokakta dolaşan bu kadar hain var ama ne yararı var tutuklanıp hapise girdikten sonra yine çıkıyor memleket perişan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynep Yalçın:

aynı şey geçen sene de olmuştu uyuşturucu trafiğinde yakaladıkları adamlar kısa süre sonra yine hareketliye başlıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbru Karabulut:

yahu bu adamı 12 yıl arıyorlarmış ?? nerede saklanıyordu bu kadar süre bulunamamış ?? işin tuhaf tarafı bu ya emniyet nereye bakmış hiç mi kontrol yok ülkede ?? güvenlik birimlerinin bu ihmalinden bundan sonra da bu tür olaylar çıkacak herkes biliyordu işin böyle olacağını

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto, kartel mağduru anneler sokağa çıktı

Dünya Kupası açılışında kanlı protesto! Şehir savaş alanına döndü
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 11 kişi için yurt dışı yasağı istemi

Uyuşturucu operasyonunda 11 ünlü için aynı karar