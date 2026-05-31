Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.
Kaza, Belen ilçesi Kıcı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı