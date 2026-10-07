Hatay Arsuz'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan 1 işçi yaralandı

Hatay Arsuz'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan 1 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri işçiyi kurtardı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması esnasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.
Olay, Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki altyapı çalışması esnasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışan mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri, işçiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı